Au programme:
– La paroisse propose une exposition d’objets d’arts sacrés lui appartenant, dans ses salles sous le cloître.
– Le Centre Musical International propose de découvrire l’histoire photographique du festival Bach dans la salle Henri Lémonon.
– Le Centre de Création Artistique expose des oeuvres de ses adhérents dans le Palais Delphinal.
Saint-Donat fête son prieuré par des expositions -Journées européennes du patrimoine
Venez profiter de 3 expositions différentes (la paroisse, le centre musical international Bach et le centre de création artistique) dans ce bâtiment classé.
26260 Saint-Donat sur l'Herbasse 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 75 45 22 67
Au programme: