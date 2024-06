Saint-Marcel en fÃªte !

Animations notamment pour les enfants avec plusieurs structures gonflables, kart à pédale, pêche à la ligne et au canard, restauration, buvette dès l’après-midi. Et aussi concert de la Renaissance, feu d’artifice tiré depuis de le toit de la mairie et bal !

En parallèle avec les fêtes de l’été vous trouverez une exposition de motos et autos de prestige ou de collection, organisée par l’Association des véhicules anciens au parc de la MJC de 9h à 17h.

Saint-Marcel-lès-Valence : une Ville-Village !

Manifestation en partenariat avec le Comité des fêtes.

– Pour cette manifestation annuelle, une partie de l’avenue de Provence et quelques rues adjacentes seront progressivement, sur la journée, fermées à la circulation et au stationnement. Nous vous remercions de votre compréhension