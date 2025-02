Saint-Patrick à la brasserie !

La brasserie de la Pleine Lune fête la Saint Patrick, l’occasion de venir fêter nos 12 bières pression et surtout de découvrir notre brassin spécial, sorti tout juste pour l’occasion !

Rendez-vous à 18h pour fêter la bière comme il se doit, en découvrant nos 12 bières à la pression, notre brassin spécial Saint Patrick et de se mettre aux couleurs de l’Irlande !

Le duo guitare, voix et violon Laendah sera présent pour animer la soirée autour d’un rythme entraînant, vous donnant envie de prendre le large…

De la petite restauration vous permettra d’éponger tout ça : planches, crackers, etc. Le food-truck Poke Ben sera également présent.

En parallèle, le mercredi 12 mars à 18h aura lieu une dégustation spéciale IPA, sur réservation au 04.75.85.47.19.