Saison Culturelle de Théâtre – Un pour tous, moi d’abord !

Un spectacle fantasque mêlant histoire, littérature, et escrime ! Voici enfin la vraie véritable aventure véridique des Trois mousquetaires du point de vue historique. Non, littéraire. Ou l’inverse… En fait, c’est une question de points de vue (et de rapports de force). (Re)découvrez au fil du récit et de l’épée D’Artagnan, l’oeuvre d’Alexandre Dumas comme vous ne les avez jamais vus !