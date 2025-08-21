12 octobre 2025 : Trio Bergamasque
15 et 16 novembre 2025 : Ay Luna Que Reluces
25 janvier 2026 : Ensemble Odysseum
7 et 8 mars 2026 : 3ème Festival de Tourbillon d’Elles
26 avril 2026 : Ilia Marinescu et Jean-Dominique Burroni
31 mai 2026 : Mickael Noël et Alexandre Mollier
Saison Musicale 2025 – 2026
Ecouter un concert classique, c’est se laisser porter : par les émotions, son imagination… c’est aussi être attentif à tous les sons, toutes les couleurs du morceau. Il faut entrer dans la musique.
Salle Henri Girard 26700 La Garde-Adhémar Tél. 04 75 04 41 38
