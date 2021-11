Salon d’Automne 2021

Exposition de champignons, jusqu’à 150 espèces à découvrir sur place et une exposition thématique Semences et Graines mais aussi des ateliers, des balades et des débats pour explorer le sujet.

Samedi 13 novembre:

A partir de 14:00, Visite commentée de l’exposition Le voyage des graines,

tout l’après-midi, tout public, en famille, par Francois Tranier

A partir de 16: 00 Troc de graines : Venez avec vos graines et vos sachets !

Animé par Allison Marshall-Atger et les Potagers rares

16 :00 Faites vos graines potagères !

Produire, trier et valoriser les graines pour un potager familial, atelier animé

par Jean-Marc Chabot

Dimanche 14 novembre:

15 :00 Projection-débat : Graines, un bien commun ? avec le voyage-documentaire Seed Tour, un an autour du monde à la rencontre des

semences paysannes, présenté par Auriane Bertrand.

16 :00 Et dans le Diois ? Débat sur les semences paysannes et l’autonomie

avec le partage d’expérience de Sandra Burger, Jérôme Mougnoz, Adeline

Vallet, et Auriane Bertrand.

Pour les ateliers et balades voir le flyer en pièce jointe. Sur inscription à l’accueil jusqu’à 10 minutes avant le début. Public adulte et jeunes à partir de 12 ans. Prix libre