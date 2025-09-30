Les champignons du Diois et du Vercors récoltés les jours précédant l’ouverture seront exposés avec leurs caractéristiques. Des sorties pour les récolter sont prévues les 12, 13, 14 octobre. D’autres auront lieu pendant le salon…. Si vous voulez y participer, contacter l’association.
Pour l’ensemble de cette édition, des stands, des conférences, des sorties, des ateliers, etc. animés par des spécialistes sont prévus pour répondre à tous les publics, qu’ils soient avertis ou néophytes.
L’installation du salon et sa décoration auront lieu le mercredi 15 octobre… Vous êtes les bienvenus pour renforcer l’équipe des bénévoles de l’association !
Salon d’automne – Exposition de champignons
Exposition de champignons avec pour thème complémentaire « Remèdes et poisons dans la nature ».
35 boulevard du Ballon 26150 Die
