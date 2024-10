La CPTS organise le salon de la prévention « Parlons Santé », évènement gratuit et ouvert à tous. Une rencontre entre les professionnels de santé, les associations et le grand public.

Un événement où vous pourrez participer à :

– des conférences et tables rondes sur l’alimentation adaptée, le bien-être mental, la prévention des maladies chroniques, et bien plus encore !

– des ateliers pratiques pour apprendre à mieux gérer votre santé, améliorer vos habitudes alimentaires, et découvrir des outils de prévention.

– des dépistages gratuits (tests visuels, auditifs, etc.) et des rencontres avec des experts pour échanger sur des sujets essentiels.