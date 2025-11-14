Salon de l’Académie drômoise des Lettres, Sciences et Arts

Ce salon se veut un lieu d’échanges privilégié où se rencontrent savoir, imagination et expérience. Il offre au public une occasion unique de découvrir des oeuvres, des idées et des parcours, dans un esprit de transmission, de partage et de convivialité.

L’Académie drômoise des Lettres, Sciences et Arts invite le public à un grand salon les 22 et 23 novembre, un événement qui met en lumière la vitalité intellectuelle et artistique du territoire.

Fidèle à sa mission depuis sa fondation, l’Académie rassemble et valorise celles et ceux qui contribuent à faire rayonner la culture, la recherche et la création dans la Drôme.

Au coeur de ce rendez-vous :

Un salon du livre présentant les ouvrages des écrivains, historiens et chercheurs membres de l’Académie, témoignant de la richesse des travaux menés dans les domaines littéraires, scientifiques et patrimoniaux.

Une exposition d’artistes, réunissant peintres, sculpteurs, photographes et créateurs qui illustrent par leur démarche la diversité des sensibilités et des pratiques contemporaines à l’oeuvre dans le département.

Un programme de conférences et de rencontres, conçu pour ouvrir des perspectives, favoriser le dialogue et nourrir la réflexion autour de sujets actuels ou patrimoniaux. L’Académie drômoise des Lettres, Sciences et Arts invite le public à cet événement qui met en lumière la vitalité intellectuelle et artistique du territoire.

L’exposition est constituée notamment des oeuvres de Pierre Boncompain, Bruno Catalano, Lucien Dupuis, Philippe Favier, Philippe Louisgrand, Madeleine Malfatto, Jean-Claude Millet ainsi que des oeuvres prêtées par Philippe Bentley (Galerie Artenostrum), Sylvaine Boige-Faure, Thomas Joulie (fonds Joulie-Rey), Jacques Mazade.

Le Salon du livre accueille Amicie d’Arces, Alain Balsan, Philippe Bentley (PMH), Colette Brun-Castelly, Pierre Chazaud, Mary Dollinger, Lucien Dupuis (AUED et Institut Marius Mouttet), Bernard Foray-Roux, Marie-Christine Haussy, Philippe Louisgrand, Jean-Claude Millet, Jacques Mouriquand, Marylène Ponthier, Jean-Claude Rixte, Gilles Vergnon avec leurs ouvrages. La Revue drômoise est présentée par Hélène Moulin-Stanislas, Daphné Michelas, Viviane Rageau, les ouvrages de l’Académie drômoise par Annie Friche, directrice de publication.

Programme :

Samedi 22 novembre

11h Annie Friche : Le compagnonnage des Académiciens avec le Palais idéal de 1957 à 2000

14h15 Lucien Dupuis : Quelques idées reçues sur les arbres

14h45 Marie-Christine Haussy : Nicolas de Caritat de Condorcet

15h15 Mary Dollinger : Les fantômes dans la littérature anglo-saxonne et ailleurs

15h45 Philippe Aramel : le château « neuf » d’Hauterives

Le soir à la salle des fêtes :

17h François Sarano : Océan, dernier territoire sauvage

Que nous apprennent les rencontres avec les requins, les dauphins et les cachalots et tous les grands animaux sauvages de l’océan ?

Dimanche 23 novembre

9h45 Pierre Chazaud : Sport et art dans la Drôme (Lhôte, Courmes)

10h15 Colette Brun-Castelly : Barjavel, Giono, des amoureux de la Drôme du Sud

11h45 Daphné Michelas : Le château de la Bretonnière à Mureils et la maison-forte de la Balme à Miribel

14h15 Hélène Moulin-Stanislas : Les papiers peints de la Drôme

14h45 Jean-Claude Millet : Liberté, égalité, fraternité, une devise structurellement fragile, à restaurer

15h15 Jacques Mouriquand : Vidéos val, de Drôme/ René Courtin

15h45 Bernard Foray-Roux : Les loups