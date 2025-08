Un événement authentique, créatif et familial au coeur de l’artisanat ! Le Salon de l’Artisanat revient avec une édition 2025 encore plus riche et variée, mettant à l’honneur le savoir-faire local sous toutes ses formes. Pendant deux jours, une centaine d’artisans et exposants seront présents pour partager leur passion, faire découvrir leurs métiers et présenter leurs créations originales, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le salon s’articule autour de 5 univers thématiques, chacun mettant en lumière une facette de l’artisanat local : Métiers d’Art – Habitat – Décoration – Gastronomie – Bien-être

Tout au long du week-end, des animations variées rythmeront votre visite : Rencontres et échanges avec des artisans passionnés par leur métier. Démonstrations en direct : assistez à la fabrication d’objets sous vos yeux, découvrez les gestes précis et les techniques traditionnelles. Ateliers participatifs pour petits et grands. Espaces de dégustation : saveurs locales à l’honneur ! Et bien d’autres surprises à découvrir sur place…

Le Salon de l’Artisanat c’est une expérience immersive, une plongée dans un univers riche de créativité, de traditions et d’innovation. C’est aussi un moment à partager en famille ou entre amis, dans une atmosphère festive et chaleureuse.

Informations pratiques :

Pavillon Alizon – Stade Pompidou, Valence

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025

De 10h à 19h – Entrée gratuite – Restauration sur place présence de Food trucks