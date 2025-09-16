Les Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche et Drôme Sud Provence ont unis leurs forces pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises lors d’un salon dédié à l’entrepreneuriat !

Rejoignez-nous pour un salon dédié à l’entrepreneuriat ! Que vous ayez l’envie d’entreprendre ou un projet qui se dessine, cette matinée est conçue pour vous aider à passer de l’idée au projet.

Plus de 30 exposants présents pour répondre aux questions des porteurs de projet et les guider dans leurs démarches de 9h à 13h.

Également sur le salon, de 9h30 à 12h30 (entrée libre) : des ateliers » Focus 30′ » et des conférences pour éclairer et affiner votre projet !

Ne manquez pas cette opportunité unique de concrétiser votre rêve d’entreprise au Salon de l’entreprise 2025 !