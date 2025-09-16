Salon de l’entreprise

Les Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche et Drôme Sud Provence ont unis leurs forces pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises lors d’un salon dédié à l’entrepreneuriat !

Le 03/10/2025 09:00

Place du 14 juillet 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Gratuit pour les visiteurs

Rejoignez-nous pour un salon dédié à l’entrepreneuriat ! Que vous ayez l’envie d’entreprendre ou un projet qui se dessine, cette matinée est conçue pour vous aider à passer de l’idée au projet.
Plus de 30 exposants présents pour répondre aux questions des porteurs de projet et les guider dans leurs démarches de 9h à 13h.
Également sur le salon, de 9h30 à 12h30 (entrée libre) : des ateliers  » Focus 30′  » et des conférences pour éclairer et affiner votre projet !

Ne manquez pas cette opportunité unique de concrétiser votre rêve d’entreprise au Salon de l’entreprise 2025 !