Salon d’entreprises « Les Atouts du Tricastin »

Le salon pour développer votre réseau et rencontrer les acteurs économiques locaux !

Professionnels et particuliers, venez à la rencontre des entreprises et acteurs économiques du territoire lors de la deuxième édition du salon Les Atouts du Tricastin. Cette année, pour la première fois, l’événement ouvre ses portes à tous, offrant une opportunité unique de découvrir les secteurs porteurs du bassin, d’échanger avec les entreprises locales et de mieux comprendre les dynamiques économiques du secteur.

Vous êtes chef d’entreprise, artisan, professionnel indépendant ou simplement curieux de découvrir le tissu d’activités locales ? Ce salon est fait pour vous !

Découvrez plus de 80 stands représentant une dizaine de secteurs d’activité, notamment l’industrie, le BTP, et le nucléaire, sans oublier les acteurs institutionnels et économiques du territoire.

Tout au long de la journée, des conférences permettront d’aborder les enjeux actuels et les opportunités à venir pour les professionnels.

Programme de la journée :

10h00 : Ouverture du salon

Début des conférences :

11h15 : Les dispositifs publics d’aides aux entreprises

14h15 : L’IA au service de vos métiers

15h15 : Le sport au service de la santé et de la sécurité en entreprise

16h15 : L’image de marque : travailler sa réputation pour asseoir sa crédibilité

Tout au long de la journée : présentations et démonstrations par les entreprises exposantes

18h00 : Fermeture du salon

Un salon sous le signe de la découverte et du partage

Cette année, l’ouverture au grand public permettra à chacun de découvrir les opportunités, les innovations locales et les initiatives qui participent au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.

Nous invitons tous les acteurs économiques du Tricastin et des environs à nous rejoindre pour cette journée riche en échanges et en opportunité.

Informations pratiques :

Date et horaires : Jeudi 17 avril 2025 de 10h à 18h

Lieu : Espace de la Gare, Salle Fontaine, Place du 14 Juillet, 26130 Saint Paul Trois Châteaux

Entrée gratuite

Restauration sur place