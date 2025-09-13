Foire

Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés

Chaque année depuis sa création en 2014, l’association Terre de Treilles organise à l’automne un salon des cépages et terroirs oubliés

Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés
du 08/11/2025 au 09/11/2025

1 chemin du Pré aux Dames 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 25 54

Contacter par mail Site internet
Payant

Cet événement unique dans la région met à l’honneur la richesse et la diversité des cépages méconnus et réhabilite des terroirs viticoles oubliés.
Ce salon est une véritable invitation à voyager à travers des goûts et des arômes oubliés, avec une sélection exclusive de vins issus de la France et d’ailleurs, souvent absents des circuits commerciaux traditionnels.