Cet événement unique dans la région met à l’honneur la richesse et la diversité des cépages méconnus et réhabilite des terroirs viticoles oubliés.
Ce salon est une véritable invitation à voyager à travers des goûts et des arômes oubliés, avec une sélection exclusive de vins issus de la France et d’ailleurs, souvent absents des circuits commerciaux traditionnels.
Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés
Chaque année depuis sa création en 2014, l’association Terre de Treilles organise à l’automne un salon des cépages et terroirs oubliés
1 chemin du Pré aux Dames 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 25 54
Cet événement unique dans la région met à l’honneur la richesse et la diversité des cépages méconnus et réhabilite des terroirs viticoles oubliés.