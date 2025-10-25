Une trentaine d’artisan·es vous proposeront leurs créations : textile, bijoux, bois et forge, céramique, maroquinerie et chaussures, illustration et reliure et maison et bien-être… vous l’aurez compris il y en aura pour tous les goûts
Pour les plus gourmand·es, il y aura de quoi se restaurer et se réchauffer autour d’un bon jus de pomme chaud ou vin chaud !
Salon des créateurices
4ème édition du Salon des Créateur·rices en intérieur dans le bâtiment « La Caravelle » au Chalutier, tiers-lieu rural et citoyen.
Venez découvrir de merveilleux·ses artisan·es, pour des cadeaux faits-main et qui font sens !
301 côte Simon 26730 La Baume-d'Hostun Tél. 06 42 26 40 65
