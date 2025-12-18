Hébergements, activités de plein air, patrimoine culturel, bien être, équipements touristiques et produits locaux seront réunis en un seul lieu.
Le Salon des Loisirs et du Tourisme Drôme & Ardèche met en lumière le dynamisme et l’attractivité de deux territoires aux multiples facettes. Il s’adresse aussi bien aux familles en quête d’idées de sorties qu’aux amateurs de nature, de culture ou d’escapades authentiques.
Professionnels du tourisme, acteurs institutionnels et prestataires locaux viendront présenter leur savoir faire, partager leur passion et faire découvrir des offres adaptées à toutes les envies.
Pourquoi visiter le salon ?
– Découvrir des idées de loisirs et de séjours près de chez soi.
– Rencontrer les acteurs touristiques de la Drôme et de l’Ardèche.
– Préparer ses prochaines escapades et week-ends.
– Valoriser les initiatives et les savoir faire locaux.
Salon des loisirs et du tourisme 2026
Valence accueillera la 2e édition du Salon des Loisirs et du Tourisme, un événement dédié à la découverte des richesses touristiques locales. Il propose aux habitants de découvrir une large offre de loisirs et d’expériences touristiques à proximité.
Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence Tél. 09 82 60 68 82
