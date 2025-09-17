22 Vigneronnes ; Tombola des vigneronnes, atelier d’?nologie, conférence gesticulée « à l’épreuve de la vigne », DJ set « les louves du groove », concert parcours santé trio pop core, pop, punk
Bar et restauration sur place
Salon des Vigneronnes à la poule à facette
Envie de découvertes organoleptiques dans une ambiance festive et cosy ? Le salon des vigneronnes est fait pour toi !!! Rejoins nous pour notre troisième édition à la Poule à facettes.
203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre
