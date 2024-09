Salon des vigneronnes nÂ°2

21 vigneronnes seront présentes pour vous faire découvrir leurs vins nature, bio ou en biodynamie de 11h à 19h. Retrouvez différentes intervenantes et artistes tout au long de la journée qui se clôturera par le concert de Médusa à 20h.

Au programme :

– Ouverture des festivités à 11h

– 11h45, 14h00 et 16h00 (en mixité choisie) Ateliers de dégustation animés par Alexia Charra Sommelière Etcétéra

– 15h Chorale révolutionnaire avec La Horde

– 17h Tirage au sort des gagnant.es. de la Tombola des vigneronnes

– 18h/20h Apero Mix (DJ Solo Electro) avec La Scandaleuse

– 20h Concert de Médusa (Cumbia !) 9 musiciennes de la scène provençale jouant de la cumbia !

Et pour se restaurer le midi et le soir, c’est L’élabo de Paulette et d’autres surprises (pizzas, végé, makis) qui vous régaleront !