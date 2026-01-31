Foire

Salon des vins de la Drôme Provençale

À l’occasion du 24ème Salon des vins de la Drôme Provençale, vous êtes toutes et tous conviés à venir savourer les meilleurs crus de la région. Dégustations gratuites.

Le 08/02/2026 10:00

Place du 14 juillet 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 78 78

Gratuit pour les visiteurs

Les vignerons de l’appellation  » Grignan-les-Adhémar  » organiseront la sélection de la cuvée Saint-Paul. Un jury de dégustateurs, parrainé par Jean-Michel Catelinois, maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, se réunira pour désigner la cuvée.