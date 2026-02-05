Salon Dix Vins & Saveurs – 8ème édition

Dégustations, rencontres avec les producteurs, restauration sur place et moment de partage : le Salon Dix Vins est l’occasion idéale de découvrir la richesse du terroir local et de passer un agréable moment entre amis ou en famille.
L’équipe de L’Après-Fête vous concocte a nouveau 2 jours de rencontres, de découvertes et de convivialité autour du vin et des bonnes choses ?
44 exposants vous attendent :
? De nombreux vignerons passionnés de notre région, mais aussi de beaux terroirs français,
? et près de 10 exposants « saveurs », sucrées et salées, toujours aussi gourmands et enthousiastes
Sur place tout le week-end : buvette et petite restauration sur place.
(planches de charcuteries, frites, hot-dogs)
Dimanche midi : repas sur place sur réservation
Un salon à taille humaine, chaleureux et accessible, pour partager un bon moment entre amateurs, curieux et épicuriens.
On vous attend nombreux !