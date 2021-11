Les 20 et 21 novembre prochain, le chapiteau de la Gare à Coulisses accueille le salon du livre jeunesse du Val de Drôme. La gare à Coulisses est un lieu de création, de construction, d’accueil, d’innovation, d’échange ; le travail de partenariat entre l’équipe de la Gare et l’association La culture délivre a permis l’évolution du salon vers cette toute nouvelle édition 2021 !

Les auteurs/illustrateurs présents en dédicace sont :

Jean CLAVERIE, Philippe-Henri TURIN, Erik L’HOMME, Christine FRASSETO, Alexandra HUARD, Audrey CALLEJA, Léah TOUITOU, Géraldine ALIBEU, Christelle VALLAT, Medhi MARION, Manon ROUGIER, Chantal BOIRON, Christine Guillou

Le salon ouvrira ses portes le samedi à 14h jusqu’au dimanche 17h.

Tout au long du week-end un espace librairie vous permettra de vous procurer les livres des auteurs et illustrateurs présents ainsi qu’une sélection de pépites de la littérature jeunesse. Un espace salon de thé permettra de faire une pause sous le chapiteau littéraire !

Plus d’informations sur les ateliers :

Ateliers de création graphique (dès 6 ans, réservations conseillées au 0679534710 , participation 4 euros)

Samedi (à 14h et 15h30) / durée 1h15 Géraldine ALIBEU, illustratrice, présentera son dernier album « Madame Hibou cherche appartement » et proposera un atelier de papiers découpés pour dessiner hiboux et paysages.

Dimanche (10h et 14h) / durée 1h15 Audrey TOUITOU, illustratrice, proposera une immersion dans son univers puis elle transmettra ses techniques de dessin.

Plus d’informations sur les spectacles :

Le samedi à 17h, la conteuse Stéphanie James nous présentera « Blabla de Baboushka » (spectacle accessible dès 3 ans, durée environ 45 min) : Contes, comptines, boîte à musique et chansons surgissent du ventre de la matriochka. A chaque poupée, une histoire appelée comme on frappe à la porte d’une maison.

Le dimanche, le collectif La Méandre présentera au fil de la journée son « Avion papier » (spectacle accessible dès 1 an), véritable onde poétique et magique. Un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes l’on découvre un film d’animation, dont les personnages s’échappent et déambulent dans la caravane. Il y a aussi des inventions mécaniques. Elles cliquettent là au creux de votre oreille. Et puis vous n’êtes pas seul dans ce voyage. Un musicien est votre hôte. Il vous laisse pénétrer dans un paysage enfantin et onirique, et jongle avec divers instruments desquels se déversent de lumineuses mélodies.