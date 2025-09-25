Foire

Salon du Mariage

maginez un lieu où vous pouvez comparer tous vos prestataires en un seul week-end : Goûter les gâteaux, Essayer les robes, Découvrir les costumes, Toucher les décorations, Ressentir l’ambiance… Bref, vivre votre mariage avant l’heure !

du 04/10/2025 au 05/10/2025

16 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence

Contacter par mail Site internet
Payant

Et ce n’est pas tout… Des défilés spectaculaires de robes et costumes vous attendent pour une dose d’inspiration unique. Attention : places et offre limitées ! Ne ratez pas cette occasion en OR de préparer le plus beau jour de votre vie.
Assistez à des shows extraordinaires pour présenter les robes et les costumes de mariés.