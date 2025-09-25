Et ce n’est pas tout… Des défilés spectaculaires de robes et costumes vous attendent pour une dose d’inspiration unique. Attention : places et offre limitées ! Ne ratez pas cette occasion en OR de préparer le plus beau jour de votre vie.
Assistez à des shows extraordinaires pour présenter les robes et les costumes de mariés.
Salon du Mariage
maginez un lieu où vous pouvez comparer tous vos prestataires en un seul week-end : Goûter les gâteaux, Essayer les robes, Découvrir les costumes, Toucher les décorations, Ressentir l’ambiance… Bref, vivre votre mariage avant l’heure !
16 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence
