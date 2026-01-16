Salon du Recrutement et de l’Alternance Drôme-Ardèche

Vous cherchez un emploi ou une alternance ? Le Salon du Recrutement et de l’Alternance est de retour pour sa 4ème édition à Valence !

Ce salon est l’occasion idéale pour échanger directement avec des professionnels de la Drôme-Ardèche et découvrir des centaines de postes à pourvoir. Que vous soyez à la recherche de votre premier emploi, d’une alternance, d’une nouvelle opportunité, ou d’une reconversion… voici un petit aperçu de ce qui vous sera proposé sur place :

– Ateliers pratiques pour perfectionner votre CV, lettre de motivation et préparation aux entretiens

– Conférences inspirantes d’experts et de professionnels du recrutement

– Découverte des métiers d’avenir et des secteurs en pleine croissance

– Opportunités pour la reconversion professionnelle : des espaces et des conseils pour changer de carrière

– Des ateliers sur les soft skills : gestion du stress, la communication efficace, le travail en équipe, gestion du temps, etc.