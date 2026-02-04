Ce salon met à l’honneur les savoir-faire des entreprises locales et favorise la coopération économique entre acteurs du territoire.

Professionnels et particuliers, venez à la rencontre des entreprises et acteurs économiques du territoire lors de la troisième édition du salon Les Atouts du Tricastin. Cet événement est une opportunité de découvrir les secteurs porteurs du bassin, d’échanger avec les entreprises locales et de mieux comprendre les dynamiques économiques du secteur.

Vous êtes chef d’entreprise, artisan, professionnel indépendant ou simplement curieux de découvrir le tissu d’activités locales ? Ce salon est fait pour vous !

Découvrez plus de 80 stands représentant une dizaine de secteurs d’activité, notamment l’industrie, le BTP, et le nucléaire, sans oublier les acteurs institutionnels et économiques du territoire.

Tout au long de la journée, des conférences permettront d’aborder les enjeux actuels et les opportunités à venir pour les professionnels.