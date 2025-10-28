Découvrez plus de 110 exposants réunis sous un même toit, prêts à partager leur savoir-faire, leurs conseils et leurs nouveautés. Que vous soyez en pleine construction, rénovation ou simplement en quête d’idées, vous trouverez ici de quoi concrétiser tous vos projets.
Cet événement est l’occasion parfaite pour rencontrer des professionnels, comparer les offres et donner vie à vos envies.
Restauration et bar sur place
Salon Maison
La deuxième édition du Salon Maison de Montélimar
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 0766351446
Découvrez plus de 110 exposants réunis sous un même toit, prêts à partager leur savoir-faire, leurs conseils et leurs nouveautés. Que vous soyez en pleine construction, rénovation ou simplement en quête d’idées, vous trouverez ici de quoi concrétiser tous vos projets.