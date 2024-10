Salon Studyrama des Etudes SupÃ©rieures de Valence

Le salon Studyrama des Études Supérieures de Valence vous donne rendez-vous au Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac, le samedi 16 novembre, pour préparer votre futur !

Sur ce salon, vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Valence.