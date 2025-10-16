Foire

Salon Studyrama des Etudes Supérieures

Le salon Studyrama vous donne rendez-vous pour préparer votre avenir ! Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée.

Le 15/11/2025 10:00

16 avenue Geores Clémenceau 26000 Valence Tél. 04 75 44 90 40

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Tourisme, Design, Transport, Esport, Environnement, Social…), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Valence. Tous les niveaux d’études seront représentés : BTS, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA..