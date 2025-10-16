Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Tourisme, Design, Transport, Esport, Environnement, Social…), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Valence. Tous les niveaux d’études seront représentés : BTS, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA..
Salon Studyrama des Etudes Supérieures
Le salon Studyrama vous donne rendez-vous pour préparer votre avenir ! Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée.
16 avenue Geores Clémenceau 26000 Valence Tél. 04 75 44 90 40