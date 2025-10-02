Salon Zen et Parapsy Méditerranée

et ??
?? Conférences contacts défunts avec ou sans support
?? Pôle « Arts divinatoires » avec 12 médiums à votre disposition
?? Conférences tout le week-end
?? Boutiques ésotériques
? -? et
?? Bien-être du corps :
Médecine douce, massages, cosmétiques & accessoires, sport & santé, huiles essentielles et fleurs de bach, …
?? Bien-être de l’esprit :
Magnétisme, soins énergétiques, communication animale, sophrologie, thérapeutes holistiques…
?? Bien-être gustatif :
Laissez-vous tenter par nos foodtrucks (sucrés et salés) et nos stands gourmands qui raviront vos papilles !
POLE MINERAUX et CREATEURS (un espace spécial sera dédié aux minéraux dans tous leurs états et aux créateurs avec de nombreuses conférences, ADN minéral, Origine des minéraux, bienfaits etc …)