Salon Zen et Parapsy Méditerranée

120 exposants sauront vous faire découvrir le Bien-être dans tous ses états, et vous plonger dans 3 univers différents

et ??

?? Conférences contacts défunts avec ou sans support

?? Pôle « Arts divinatoires » avec 12 médiums à votre disposition

?? Conférences tout le week-end

?? Boutiques ésotériques

? -? et

?? Bien-être du corps :

Médecine douce, massages, cosmétiques & accessoires, sport & santé, huiles essentielles et fleurs de bach, …

?? Bien-être de l’esprit :

Magnétisme, soins énergétiques, communication animale, sophrologie, thérapeutes holistiques…

?? Bien-être gustatif :

Laissez-vous tenter par nos foodtrucks (sucrés et salés) et nos stands gourmands qui raviront vos papilles !

POLE MINERAUX et CREATEURS (un espace spécial sera dédié aux minéraux dans tous leurs états et aux créateurs avec de nombreuses conférences, ADN minéral, Origine des minéraux, bienfaits etc …)