Same Sky/Même ciel Exposition

Le globe mobile, composé de 1000 peintures de poche, est le symbole de notre monde, de notre biosphère commune, de la zone critique où nous vivons à la fois dans l’enfermement et dans des connexions et des visions infinies. Nous vivons tous sous le même ciel.

Début 2020, Greene et Johnson avaient prévu une collaboration pour une exposition d’oeuvres communes à l’Institut Jones de San Francisco. L’enfermement avait bousculé leurs plans. Il a également ouvert de nouvelles possibilités créatives. Same Sky /Même Ciel est le résultat d’un dialogue visuel entre artistes qui s’est inventé au fil des jours suivant les contraintes liées à la pandémie. En utilisant à la fois les médias sociaux et le service postal, chaque artiste a envoyé par courrier/émail et posté des inspirations sous la forme de petits fragments géométriques découpés dans leurs peintures. À son tour, l’autre replaçait ce matériau dans son contexte émotionnel et son environnement naturel ou urbain – réserve indienne Navajo au Nouveau-Mexique puis San Francisco – pour Johnson – Forêt de Marsanne puis Paris pour Greene – et générait ainsi une nouvelle création. Chaque échange inspire de nouvelles compréhensions et perspectives sur l’oeuvre interactive en cours. Le processus consiste moins à cadrer la réalité qu’à voir et à imaginer. Ces petites provocations inspirent des réflexions sur les limites et les possibilités de notre planète. Les cercles sont la forme géométrique qui permet le partage. Ils tournent sur eux-mêmes, nous donnant une vue des deux côtés, comme la lune, le soleil et les planètes qui tournent, holons de tout, fragments se transformant en systèmes plus grands. Ils sont également conçus pour être glissés dans nos poches lors de nos déplacements quotidiens, offrant ainsi de nouvelles façons de voir notre monde. Le processus central de création allant de l’intérieur vers l’extérieur (Peinture – découpe de fragments – promenade – placement in situ – photographie ou vidéo) formalisé par Greene et Johnson a permis une appropriation par un public plus large et l’extension de la recherche initiale. Les participants du monde entier partagent désormais leurs visions de l’endroit où ils se trouvent en postant des peintures de poche sur Instagram @Same_skyme_ciel. L’exposition explore l’impact des petites choses, dans un monde complexe.

Leslie Greene est une artiste peintre franco-américaine, qui expose internationalement depuis 1984. Diplômée en 1979 de la School of Visual Arts de New-York, elle habite en France depuis 1990, entre Paris et la Drôme. Le Globe mobile, composé de mille peintures de poches réalisées par plus de 100 participants sera exposé à la Chapelle Saint Lucie à Mirande (juillet 2021) et au Jones Institute, à San Francisco (20 Août-19 Septembre) dans le cadre de Same skie/Même ciel, sa collaboration avec artiste Américaine Duwenavue Johnson.