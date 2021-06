Same Sky/Même ciel : World Café et Concert

17h?19h World café : le monde des Pocket

Paintings, animé par Pierre Goirand

20h Duo performance danse : Balkis Manoukian et Léa Helmstadter

Dans Le silence des pierres le public est invité à voyager

vers un imaginaire poétique porté par l’architecture du langage corporel des deux

danseuses, en lien avec le lieu investi. Une ode à la nature, au minéral, aux forces qui s’opposent se rassemblent. Balkis et Léa vous propose une petite balade dansée participative à la fin du duo, en hommage à Pina Bausch

21h Sandra Detourbet, artiste auteure.

L’artiste s’intègre comme un élément vivant dans l’espace d’exposition en

diffusant sa voix et projetant une série de ses nouvelles numériques, créations sonores, visuelles et poétiques intitulée « Quand le désir… ».