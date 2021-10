Samuel – MJC du Pays de l’Herbasse

» Moi, je m’appelle Samuel. Je suis différent, je suis trisomique. Quand je vais arriver, ça va pas être facile. » Ainsi débute le spectacle drôle et touchant de la compagnie Le Voyageur Debout. En interprétant à elle-seule toute une galerie de personnages, Sandrine Gelin raconte avec justesse et humour le parcours d’un enfant différent.

Né de la rencontre avec Alice et Samuel, deux enfants atteints de trisomie 21, ce spectacle est un hommage à l’ouverture, la tolérance et l’amour qui s’élèvent quand les peurs tombent.

Séances scolaires jeudi 25 et vendredi 26 novembre