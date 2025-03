Le compositeur et violoniste Yardani Torres Maiani s’inspire de la tradition musicale flamenca et gitane de Provence pour une Messe gitane en création mondiale.

» Santa Misa Romani « , ou Sainte messe gitane en espagnol est un paronyme de » Sancta misa Romani » signifiant Sainte messe Romaine en latin. Cette oeuvre est une composition musicale adoptant le genre de la messe. Les différentes parties de l’oeuvre, ordonnées selon l’ordinaire de la messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei) s’inspirent d’un double héritage inhérent au langage du compositeur, la tradition classique occidentale d’une part et l’héritage flamenco-gitan de l’autre.

L’oeuvre se veut une évocation des différents pèlerinages Saintois, le pèlerinage gitan bien sûr mais aussi celui des gardians et des locaux. Plus largement elle tend, dans un esprit fédérateur, à rendre hommage à toute la ferveur et dévotion générée par la magie de ce lieu.

Formé par deux musiciens de grand talent, dotés d’une sensibilité artistique rare, le Duo que forment Natalie Forthomme au Violoncelle et Yardani Torres Maiani au Violon, réunit de façon intuitive et harmonieuse des influences venues non seulement de leur culture musicale commune de nature classique, mais aussi d’une culture flamenca et gitane provenant des origines andalouses du violoniste-compositeur. Un mélange qui confère à ce duo une richesse surprenante.

Tous deux lauréats de conservatoires supérieurs renommés : Natalie a étudié dans les classes de David Cohen et de Marie Hallynck aux Conservatoires Royaux de Mons et de Bruxelles en Belgique, Yardani aux Conservatoires de Lausanne et Genève en Suisse.

Ils s’illustrent dans un répertoire varié : de la musique d’esthétique Baroque ( Bach, Vivaldi, Tartini,…), Classique (Mozart, Haydn, Beethoven), Romantique (Paganini, Halvorsen), Moderne incluant Jongen, Ravel, Martinu, Schulhoff, Kodaly, Piazzola et les contemporains Fribbins, Torres dont notamment la pièce » Amaro Drom » qu’ils ont enregistrée dernièrement chez Harmonia Mundi, dans la collection Harmonia Nova (2019).

Leur talent a été salué par la presse à plusieurs reprises et par des maîtres tels que Gary Hoffman, Martha Argerich