Santo Barracato ayant fait paraître son nouvel album de 12 titres , intitulé » J’vis qu’à moitié » , sera sur les routes de France et de Belgique pour le présenter à son public . Cette tournée » Best-of » qui célèbre ses 25 ans de carrière est l’événement musical de tous les amateurs de belles musiques et de belles voix . Que de belles chansons et de magnifiques airs d’Opéra depuis son premier CD » Amedeo » , de « Rinascero » à » Je t’ai trouvé » en passant par » Moi, tout simplement » et » Piazza Santo Barracato » … Des albums qui recèlent de nombreuses pépites mélodiques et musicales et , c’est de ces albums que Santo a choisi les chansons que vous avez le plus aimé pour construire cette nouvelle tournée … Rendez-vous à ne pas rater pour cette tournée anniversaire !