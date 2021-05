Saoû chante Mozart – Mythique !

L’édition 2021 du festival Saoû chante Mozart se déroulera du 02 au 26 juillet, dans toute la Drôme.

Sur les grandes et petites scènes, dans les châteaux, les églises, les prés et les forêts, Mozart sonnera particulièrement haut et fort et chantera à pleins poumons pour dire combien la joie d’écouter la musique est essentielle car enrichissante. Pour la première fois, le festival s’organise autour de trois week-ends de 4 jours avec de nombreux concerts, et la possibilité de découvrir le territoire dans toute sa diversité géographique et patrimoniale.

Mythique – Jeudi 15 Juillet à 20h

Montélimar – Collégiale Sainte-Croix

La mythologie grecque (ou latine) a été une source d’inspiration forte pour les compositeurs et les peintres de l’époque baroque et classique. Le drame, les inconsolables passions seront au coeur du programme que Marie Perbost, que l’on retrouve avec joie, et l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon donneront dans la belle acoustique de la collégiale Sainte-Croix.