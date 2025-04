SAR?B + Yzyy | jazz rock oriantal

Rock incandescent, jazz contemporain et traditions du Moyen-Orient

Sar?b fait vibrer les sonorités anciennes au rythme du présent. Transcendé par la voix de la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan, à mi-chemin entre émotion et colère, entre l’orage et les éclats de vers, le groupe Sar?b – » mirage » en arabe – se joue des frontières entre rêveries jazz, musiques traditionnelles arabes, samples électro et rock.

En première partie retrouvez YZYY, un artiste franco-malgache basé à Valence qui vit et respire la musique depuis son enfance. Passionné par l’afro pop et la pop urbaine, il vous embarquera dans son univers !

? Si vous aimez : Tigran Hamasyan, Korn et les cornes de gazelle