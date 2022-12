Sattvam est un spectacle de Bharata Natyam qui englobe cinq tableaux accompagnés d’une voix off pour mieux appréhender les codes de cet art ancestral. Communément appelé danse indienne, le Bharata Natyam est un des sept styles du théâtre total de l’Inde. Il alterne séquences rythmiques élaborées et compositions théâtrales dansées, en référence à la philosophie et à la mythologie indienne.

Le Bharata Natyam englobe la musique, la danse, la poésie, la littérature et l’art de l’expressivité. En Inde cet art est sacré car celui qui le pratique est danseur, musicien et acteur.

Composition et chorégraphie : Guruma Sucheta Chapekar



Scénographie : Jeff Bizieau et Pascal Renault Costume : Gulam Bhai

Création lumière : Bryce Quétel



Danse : Jessie Veeratherapillay

Régie : Bryce Quétel