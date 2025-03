Savanah & Astral Bakers à La Cordo

La Cordo est ravie de donner carte blanche à son artiste accompagnée, Savanah.

Une soirée entre rock envoûtant et mélodies aériennes ! Porté par des musicien·ne·s ayant collaboré avec Clara Luciani, November Ultra ou Woodkid, Astral Bakers fusionne rock acoustique et soft grunge. A leurs côté, Savanah, trio émergent mêlant rock alternatif, folk et touches progressives, nous embarque dans un univers cinématographique et sensible, entre ombre et lumière, avec une voix portée par des arrangements délicats et profonds.

? Si vous aimez : Léonard Cohen, Supertramp et l’univers de David Lynch

? 19h projection court-métrage

La mer qui brille dans l’été parfait d’Isabelle Maurel

Deux soeurs passent leur été dans les criques de Cerbère. Au rendez-vous il y a toujours Elio par lequel elles sont toutes les deux attirées. L’ambiguïté des sentiments ébranle leur complicité et les mots n’arriveront à sortir que par le biais de la chanson.

? Avec Agathe Watremez, Kevin Blanchard et Adèle Journeaux.

BO du film réalisée par la chanteuse Clio.

? Assis – Entrée libre

? Projection suivie d’une rencontre avec Agathe Watremez

? 20h30 concerts

??? ASTRAL BAKERS

C’est l’histoire d’une évidence. Quatre musicien·ne·s confirmé·e·s se retrouvent dans une même pièce, et font de la musique comme pour la première fois. Un genre de rock acoustique, diront les uns, du soft grunge, préciseront les autres. Des morceaux en anglais, s’accordera-t-on. À mi-chemin entre Big Thief, Supertramp et un concert unplugged de Nirvana. Mais peu importe les noms, ici la matière prime. Et elle est élémentaire.

Au départ, Sage, Theodora, Nico Lockhart et Zoé Hochberg se connaissent d’avoir collaboré ensemble sur d’autres tournées et disques. Tous vivent de la musique depuis plus de 10 ans. Tous ont travaillé avec des artistes aussi varié·e·s que Clara Luciani, November Ultra, Woodkid, Pomme ou Revolver. Chacun·e a connu les arrangements de studio, les enchevêtrements de pistes sur ordinateurs, le jeu de scène millimétré.

Pas plus de maquettes que de re-recording : seule l’écoute, circulaire, entre deux guitares (Sage et Nicolas) qui dialoguent ensemble, une basse (Theodora) qui retient le temps, et une batterie ouatée (Zoé) qui enveloppe l’ensemble.

Par-dessus quoi, les voix s’élancent, à la fois désinvoltes et concentrées. Celle de Sage d’abord, forte de s’assumer plus fragile que jamais, et puis celles des autres autour, composant des choeurs chauds et confiants, à la fois justes et attentifs aux imperfections du moment ? ces imperfections dont la grâce est faite.

Jouer ensemble, donc, pour restituer la vie qui passe, faillible et vraie. Et par là nous rappeler à cette évidence qu’on oublie : la musique est un art de la présence.

?? https://www.youtube.com/watch?v=y_igMa4AlL4

??? SAVANAH

Agathe, avant d’être Savanah, c’est d’abord cette fille de Romans-sur-Isère qui rêve de danse et de cinéma, d’un monde utopique et créatif, bien loin des diktats. Une ado fan de David Lynch et Mulholland Drive, dont elle partage d’une certaine façon le destin de l’une des héroïnes. Dans ses morceaux fabriqués à l’envolée sur son piano, elle aime évoquer les choses tristes et douloureuses de la vie sur des mélodies brumeuses mais parfois joyeuses. Comme un tableau en clair-obscur, Savanah et Agathe sont une même personne mais qui se distinguent. L’une éblouit, l’autre est plus ténébreuse. « Céleste », son premier EP, en est la parfaite synthèse : une musique enveloppante, sensuelle et lumineuse mais aussi sombre et orageuse.

Accompagnée sur scène par Adeline Jasso, guitariste de Cat Power, Savanah distille ses questionnements les plus profonds dans des mélodies qui caressent l’âme. Au-delà d’avoir persévéré, elle a aujourd’hui réussi : preuve en est une nouvelle fois que, jusqu’à preuve du contraire, les rêves peuvent devenir réalité.

?? https://www.youtube.com/watch?v=B_aQCkq72d0