ScÃ¨ne dec’ouverte au Chalutier

Le Chalutier vous propose une soirée scène découverte avec les concerts de Harmo Trio et My Only Shelter ! Ensuite, la scène vous sera ouverte à partir de 21h30 pour nous montrer vos plus beaux talents !

Au programme :

Dès 20h : Harmo Trio (un mix de chansons françaises et anglo-saxonnes) et My Only Shelter (des vibes d’Indie Ambient Pop).

Et après ? La scène est à vous ! Venez tester vos talents en live : chanson, poésie, sketch, solo d’harmonica… on veut tout voir et tout entendre !