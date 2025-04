Scène dec’Ouverte – Gayane

19h30 – On débarque, on papote, on trinque, on grignote, on prend ses repères avant de les perdre joyeusement

20h – La scène est à vous : musique, stand-up, slam, théâtre, chant à capella, déclaration d’amour… On monte comme on est, et on applaudit comme on peut

21h – Place à Gayane, qui vient poser ses mots avec puissance et finesse dans un set de rap qui va secouer les coeurs

22h – JAM : 100% impro, 200% kiff, 1000% love

Vous voulez monter sur scène un de ces prochains mois ? On vous attend avec grand plaisir. Écrivez à : scenedecouverte@mailo.com

Buvette artisanale

Restauration gourmande

Prix libre

Bref, ramenez-vous les matelot·es, avec votre voix, votre texte, votre instrument ou juste votre bonne humeur