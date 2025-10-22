Dans un cadre chaleureux, venez partager un conte, un poème, une chanson, un texte à lire, à slamer… ou venez juste écouter.
Sophie Deplus, conteuse, vous accueillera avec bienveillance pour renouer avec la tradition millénaire des veillées.
La scène est ouverte à toutes et tous.
En partenariat avec le Carrefour des habitants.
Scène ouverte : Contes et rencontres
37e festival des Arts du conte et de la parole
16-18 rue Pierre Toesca 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84
