Scène ouverte : Contes et rencontres

37e festival des Arts du conte et de la parole

Le 14/11/2025 18:00

16-18 rue Pierre Toesca 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84

Payant

Dans un cadre chaleureux, venez partager un conte, un poème, une chanson, un texte à lire, à slamer… ou venez juste écouter.
Sophie Deplus, conteuse, vous accueillera avec bienveillance pour renouer avec la tradition millénaire des veillées.
La scène est ouverte à toutes et tous.
En partenariat avec le Carrefour des habitants.