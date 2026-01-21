Scène ouverte – Le PasSage

Venez nombreux avec votre sourire pour partager toutes les passions et talents ! Tout le monde est le bienvenue : poètes, musiciens, danseurs, clowns, conteurs, etc.

Le 23/01/2026 19:00

8 Place Fontaine Couverte 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs