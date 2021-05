Schumann & Debussy Quatuor Nouveaux Talents – 24ième Festival Vochora

Il donne des concerts dans plusieurs villes de France et en Allemagne. En janvier 2020, il a été sélectionné au tremplin pour jeunes quatuors organisé par la Philharmonie de Paris., et il suit aujourd’hui le cycle spécialisé du Quatuor Debussy

Lucile Dugué & Siméon Labouret violons, Oriane Lavignolle alto,

Carolane Gonin-Joubert violoncelle

Concert en partenariat avec le Festival Cordes en Ballade / Quatuor Debussy, et en collaboration avec l’Association culturelle Serves-Erôme-Gervans