Plongée inédite dans la culture des écrans, d’internet et du jeu video, Screenagers est un spectacle interactif et immersif sur l’utilisation par les adolescents des outils numériques.

Plongée inédite dans la culture des écrans, d’internet et du jeu video, Screenagers est un spectacle interactif orchestré les chorégraphes italo-croates, Barbara Matijevi? et Giuseppe Chico. Les premiers adolescents spectateurs, enthousiastes, l’ont définit comme un spectacle d’art contemporain et de nouvelles technologies, interactif et immersif.

Les deux artistes explorent les liens entre les nouveaux médias et la transformation des récits et des gestes, confrontés à la sphère virtuelle en permanente mutation qui s’avère un réservoir de narrations. Impliquant le public, leurs spectacles performatifs mettent en scène de manière ludique le renouvellement de nos pratiques corporelles et sensorielles.

Screenagers explore plus particulièrement les rapports si complexes entretenus par les adolescents avec les écrans, les différentes strates et fonctionnalités d’Internet étant utilisées comme objets du spectacle par l’artiste Pierre-Erick Lefebvre, musicien, artiste de réseau, concepteur de jeux vidéo.

Le dispositif est interactif et immersif, proposant l’utilisation du smartphone, mais pouvant être abordé sans cet outil. Les spectateurs sont sollicités pendant le spectacle : réagir à des questions posées, envoyer du contenu (image/texte/video), jouer de la musique, mais surtout voter pour les scènes à venir. À la façon des visual novels, le spectateur aura le choix en fin de chaque scène de choisir la scène suivante, le spectacle s’en trouvera donc modifié à chaque représentation. Le spectateur peut ainsi naviguer dans le spectacle comme il naviguerait sur des contenus Internet suggérés.