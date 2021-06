Sculptures au jardin

Figuratif, abstrait, contemporain, pierre, verre, bronze, acier, terre. Les artistes : Benoît, Véronique, Dominique, Jean-Jacques, Chantal, Patrice et Annick

Achetez aux artistes de leur vivant,

Quand ils seront morts, ils n’en auront plus besoin

Et vous n’en aurez plus les moyens !