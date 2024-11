Sea, CrÃ¨me and Sun : DÃ©crypter les Ã©tiquettes pour protÃ©ger la vie marine

Avec le développement croissant du tourisme, les plages et les zones côtières sont de plus en plus sollicitées et subissent une forte pression anthropique. L’utilisation de produits de protection solaire est largement encouragée par les professionnels de la santé et les gouvernements pour limiter les risques induits par les rayons UV. Or, 45 % des filtres UV testés sont associés à des risques toxiques avérés pour les récifs coralliens.

Cette conférence donnera un aperçu de cette situation, des travaux menés sur ce sujet à l’Observatoire Océanologique, et s’attachera à guider le public dans la jungle des ingrédients des crèmes solaires, pour trouver des solutions permettant de protéger à la fois la santé humaine et la santé environnementale.

Avec Mme. Maéva Giraudo et Mme. Emeline Houël