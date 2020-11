Séance de cinéma virtuelle « Autonomes »

Le Cinéma Les Templiers s’invite chez vous ! La salle art & essai s’associe à la 25e Heure et à Urban Distribution pour proposer une soirée-débat virtuelle autour du documentaire Autonomes de François Bégaudeau, sorti fin septembre.

Ce n’est pas de la VOD, mais un dispositif innovant : une séance à heure et prix fixes, disponible dans un rayon de 50 kilomètres autour du cinéma (géolocalisation).

Jeudi 19 novembre à 20h, la séance sera suivie d’une rencontre vidéo en direct avec le réalisateur. Les spectateurs pourront interagir avec lui via un chat !

AUTONOMES, FRANÇOIS BEGAUDEAU

Scénariste, écrivain et critique, François Bégaudeau est connu surtout pour son scénario de la Palme d’or 2008 : Entre les murs de Laurent Cantet. Plein d’humour, Autonomes est son deuxième documentaire. « Qu’est-ce que l’autonomie ? » Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Rendez-vous en ligne ce jeudi 19 novembre à 20h.

> Connectez-vous sur le site de la 25e Heure

> Cliquez sur « choisissez votre film »

> Sélectionnez le film Autonomes et choisissez votre salle : Les Templiers – Montélimar

> Achetez votre billet (5EUR). Les places peuvent être pré-achetées.

> Vous pouvez rejoindre la séance virtuelle jusqu’à une demi-heure après

son démarrage