Séance photo avec le Père Noël

Qui dit Noël dit forcément Père Noël! Venez vous faire prendre en photo avec votre bonhomme en rouge préféré.

Le 14/12/2025 16:30

place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs