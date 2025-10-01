SEBASTIEN JOULIE GROUP au Labo

La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest . SEBASTIEN JOULIE GROUP » Loaded « . Sébastien Joulie est à la croisée des chemins […]: des racines du jazz aux sonorités modernes, tout en se hissant vers l’improvisation.

Sébastien Joulie : guitare, compositions, arrangements

Stéphane Moutot : saxophones

Benoit Thévenot : piano

Michel Molines : contrebasse

Charles Clayette : batterie

Ses compositions et son jeu sont résolument modernes et originaux. Le Sébastien Joulie Group donne à entendre un jazz comme il se joue et se concocte actuellement de l’autre côté de l’Atlantique : vif et protéiforme. Venez découvrir entre autres le 3ème opus, Split Feelings. Attention , Musique vive ,audacieuse, engagée servie par des musiciens de haut vol.

Sébastien Joulie est à la croisée des chemins, il pratique un jazz ancré dans sa partie animale, organique et militante agrippant les racines de cette musique tout en la dopant de sonorités modernes , occupant ainsi avec nuances l’espace harmonique et mélodique et hissant haut l’étendard de l’improvisation.

Sur réservation par SMS au 06 88 30 52 36 ou sur :

resajazzasaou@gmail.com Précisez si vous souhaitez manger. Grand choix d’excellentes pizzas à partir de 18h30