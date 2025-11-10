Marché, Spectacle

Secret de Noël et Marché de Noël

Venez vivre un moment magique pendant le secret de Noël et faire vos emplettes durant le marché.

Le 13/12/2025 15:00

Place de l'Eglise 26120 Malissard Tél. 04 75 85 22 00

Gratuit pour les visiteurs