SEIN-VASSIEUX Deux villages Deux îles

A la suite d’un séjour hivernal sur l’ile de Sein, Agnés et Christian propose un parcours Poétique et Graphique, mettant en lumière ces deux villages que tout oppose et que tout rapproche .

Une présentation et des lectures aura lieu le mardi 29 juillet à 18 h.

Et jeudi 14 août dans le cadre du bazar, de 9h à 12h.

L’exposition en dehors de ces temps sera visible sur rendez-vous

06 73 32 38 68 ou aux heures d’ouvertures de l’atelier.