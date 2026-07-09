Sélène Saint-Aimé – Maison de la Musique et de la Danse

En quartet. Une voix, une contrebasse, un jazz contemporain : entre traditions afro-caribéennes, poésie intime et improvisation.

Figure marquante de la nouvelle scène jazz contemporaine, Sélène Saint?Aimé (contrebassiste, chanteuse, compositrice) arrive au Conservatoire de Valence en quintet pour un concert jazz puissant et personnel. Révélation des Victoires du Jazz 2021, elle présente son nouvel album Potomitan, un voyage musical à la croisée du jazz, des traditions afro-caribéennes et des musiques de transmission. Une soirée de jazz contemporain intense, poétique, vibrante.

Sélène Saint-Aimé : jazz contemporain et racines afro-caribéennes

D’origine martiniquaise et franco?ivoirienne, Sélène Saint?Aimé construit un univers musical singulier, nourri par les rituels, la mémoire, la transmission et la liberté de l’improvisation jazz.

Sur scène, son lyrisme surprend : il naît autant des cordes de sa contrebasse que de sa voix, dans une alchimie rare, organique, habitée.

« Potomitan » : un album-centre, un concert de transmission

Révélation des Victoires du Jazz 2021, Sélène Saint?Aimé présente Potomitan.

Dans les temples vaudou haïtiens, le potomitan est le pilier central ; aux Antilles, il évoque aussi la mère, celle sur laquelle repose l’équilibre de la famille. Un mot?symbole, parfait pour un projet musical qui parle d’ancrage, de force, de liens ? et d’élan.